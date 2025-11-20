Межконтинентальный плей-офф отбора на ЧМ-2026: результаты жеребьевки, турнирная сетка

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

В четверг, 20 ноября, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Участие в ней приняли шесть сборных, которые не смогли завоевать прямые путевки через отборочные турниры на своих континентах. Это Ирак, ДР Конго, Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония.

Шесть участников межконтинентального плей-офф были разделены на две сетки: сеяные стартуют сразу с финала, несеяные – с полуфинала.

Ирак и ДР Конго благодаря высшим местам в рейтинге ФИФА получили статус сеяных и автоматически попали в финал межконтинентального плей-офф. Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония – несеяные, поэтому будут стартовать с полуфинала.

Результаты жеребьевки межконтинентального плей-офф отбора ЧМ-2026

Путь 1: Новая Каледония / Ямайка – ДР Конго

Путь 2: Боливия / Суринам – Ирак

Матчи межконтинентального плей-офф отбора на Мундиаль состоятся в марте 2026 года в двух городах Мексики: Гвадалахаре и Монтеррее.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 состоится 5 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что определились все возможные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026.