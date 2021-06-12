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МИД России сравнил надпись на футболках сборной Украины с нацистским приветствием "Хайль Гитлер!"

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МИД России сравнил надпись на футболках сборной Украины с нацистским приветствием "Хайль Гитлер!"

facebook.com/andriy.pavelko

В РФ продолжается истерика из-за экипировки "сине-желтых".

Министерство иностранных дел (МИД) России сравнило надпись "Слава Украине", которая присутствует на футболках сборной Украины, с нацистским приветствием "Хайль Гитлер!"

На странице МИД РФ в Twitter было опубликовано фото футбольного матча времен Второй мировой войны. В комментарии к снимку указывается, что на нем изображены английские футболисты, которые характерным жестом приветствуют руководство нацистской Германии.

Рядом размещен кадр с баннером, на котором якобы написаны слоганы "Хайль Гитлер!" и "Слава Украине". На третьем фото показаны сотрудники посольства США в Украине, которые в форме "сине-желтых" поддержали команду из-за возникшего скандала с их экипировкой.

Напомним

  • Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.
  • УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
  • Впрочем, позже УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать с нее надпись "Героям слава". В Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили, что ведут переговоры с УЕФА о том, чтобы оставить лозунг "Героям слава" на форме.
  • 11 июня Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины.

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