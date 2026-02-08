МИД жестко "прошлось" по Мудрику после скандала с поляками о Волынской трагедии

МИД поставил на место Мудрика после конфликта с поляком о Волыни / © Associated Press

Реклама

МИД публично отреагировал на скандал с футболистом Михаилом Мудриком, попавшим в скандал с поляками из-за упоминания о Волынской трагедии 1943 г.

Заявление МИД публикует издание Przegląd Sportowy Onet, получившее ответ от украинского внешнеполитического ведомства.

«Министерству иностранных дел Украины известно об инциденте, произошедшем при участии Михаила Мудрика в онлайн-игре. Мы полностью понимаем особую щекотливость вопросов, связанных с Волынской трагедией и событиями 1940-х годов, а также глубокий эмоциональный резонанс, вызываемый ими в польском обществе. Министерство иностранных дел Украины последовательно пропагандирует ответственный и уважительный подход к сложным разделам украинско-польской истории. Любые заявления, которые могут быть восприняты как неуважение памяти жертв трагедии или вредны для польской нации, несовместимы с этим подходом», — говорится в ответе МИД польскому СМИ.

Реклама

В ведомстве объяснили, что Украина является демократическим государством и не контролирует заявления частных лиц, особенно в неофициальном контексте.

«Согласно информации, которая располагает Министерством иностранных дел Украины, вышеупомянутый футболист не действует от имени Украины и не является членом Национальной сборной Украины по футболу», — отметили в МИД.

Таким образом, МИД не уполномочен нарушать дисциплинарное производство против таких спортсменов или комментировать их частные заявления.

Министерство иностранных дел Украины последовательно обращается к гражданам Украины, и особенно к публичным деятелям, к вдумчивому и ответственному общению, как за рубежом, так и публично.

Реклама

«Мы уверены, что таким инцидентам не должно быть места в общении между украинским и польским народами. Украинское общество искренне ценит солидарность, поддержку и бескорыстную помощь, которую граждане Польши оказывают Украине в эти сложные времена», — подытожили в МИД.

Напомним, Михаил Мудрик недавно в компьютерной онлайн-игре устроил спор с польскими геймерами, раздражив их упоминаниями о «Волыни» и разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году. Сам он объяснил свой поступок, потому что мол польские геймеры постоянно булят украинцев в онлайн-играх.

Михаилу Мудрику грозит дисквалификация до 4 лет из-за обнаруженных в его крови запрещенных веществ. Михаила отстранили от футбола после проваленного допинг-теста в декабре 2024 года.