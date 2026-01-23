Михайличенко обвинили в избиении сантехника: жена экс-тренера "Динамо" рассказала детали инцидента

Алексей Михайличенко / © facebook.com/fcdynamoua/

Инна Михайличенко, жена бывшего главного тренера киевского "Динамо" и сборной Украины Алексея Михайличенко, которого обвинили в избиении сантехника, прокомментировала скандальный инцидент.

По ее словам, в доме, где проживает семья, с 9 января нет отопления. Коммунальщики сказали, что такая ситуация будет до весны – нужно ждать, пока размерзнутся трубы.

"Оказалось, что сантехник слил воду из системы, потом залил обратно. Не сработало, а он пошел домой. За ночь система замерзла. Мы к этому отношения не имели, потому что у нас есть котел. Это соседи ходили, выясняли.

После последнего обстрела в доме исчезла еще вода, как во всем городе. Когда в нашем районе людям вернули воду, у нас она так и не появилась.

Муж пошел к начальнику ЖЭКа, чтобы выяснить, в чем причина. Они вежливо побеседовали. Он может подтвердить. Оказалось, что коммунальщики не смогли вернуть воду, потому что замерз бойлер, через который вода циркулирует. Сантехник вовремя не утеплил его, хотя ему давали такое указание.

Аварийная бригада, вызванная на помощь, несколько часов подряд отогревала замерзший бойлер. Работы должны были закончить работники ЖЭКа.

Смотрю в окно, аварийка уже уехала, а воды нет. Я и еще три женщины из нашего дома спустились в подвал. Смотрим, работники ЖЭКа, в частности Николай, закрыли свою каптерку и идут домой. Мол, у них закончился рабочий день, а было полпятого вечера.

Я стала в дверях и говорю: "Николай, я вас не выпущу отсюда, пока у нас не будет воды". Спокойным тоном, я его на ты даже ни разу не назвала. В ответ он меня толкнул и обматерил. Так и сказал: "За**ала". Меня подхватила соседка. После этого я позвонила Леше: "Спускайся, как же так – на меня уже руку поднимают".

Муж пришел, но он не избивал слесаря, разве что толкнул в плечо. Я вам клянусь. После этого слесарь немного покрутился у труб и ушел – работу не доделал. А потом вызвал полицию и отправился в больницу. К нам полицейские в тот вечер приходили. Мы были в шоке.

Кстати, репутация этого сантехника среди наших жителей очень плохая – без денег не выполняет никаких заявок жителей. Скинутся, только тогда он идет и что-то делает. Но дело даже не в этом. Он просто непорядочный человек.

Мы в шоке. Я ночь не спала. Написала какая-то его знакомая журналистка, они вроде бы живут в одном доме. Это все подхватили – как-никак "монстр" олимпийский чемпион. А правда? Зачем?

Кстати, у Николая, в отличие от меня даже свидетелей нет. Жители нашего дома тоже начитались этой "правды", звонят по телефону и возмущенно говорят, что готовы свидетельствовать и рассказать, как все было на самом деле", – рассказала жена Михайличенко изданию "Факты".

Напомним, 22 января журналистка Наджие Аметова заявила, что Михайличенко избил сантехника в одном из домов Печерского района Киева. По ее словам, причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме.

23 января полиция Киева сообщила, что начала уголовное производство по факту избиения работника коммунального предприятия.

Ранее сообщалось, что сам Михайличенко ответил на обвинения в избиении сантехники.

Михайличенко является воспитанником "Динамо". Он выступал за главную команду киевлян в 1982–1990 годах. В 2002-2004 и 2019-2020 годах работал главным тренером "бело-синих". В 2010-2019 годах был спортивным директором клуба. В 2008-2009 годах он возглавлял сборную Украины.