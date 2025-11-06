Михайлюк обновил личный рекорд результативности в НБА

Святослав Михайлюк / © Associated Press

Украинский игрок "Юты Джаз" Святослав Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

28-летний украинский баскетболист набрал 28 очков в матче регулярного сезона против "Детройт Пистонс".

В этом поединке Михайлюк провел на площадке 36 минут. За это время он реализовал 10/16 бросков с игры, в том числе 6/11 трехочковых, а также 2/3 со штрафных.

Кроме того, Святослав сделал 2 подбора, 2 ассиста и один перехват.

Михайлюк стал самым результативным в составе своей команды. Однако усилий украинца не хватило "Юте" для победы – матч завершился со счетом 114:103 в пользу соперника.

Предыдущим личным рекордом Михайлюка были 27 очков, которые он набрал в матче прошлого сезона против "Оклахомы-Сити Тандер", которая в итоге стала чемпионом НБА.

В этом сезоне Святослав провел 8 матчей, в которых набирал в среднем 9,5 очка, 2,9 подбора и 1,6 ассиста.

После восьми сыгранных матчей "Юта" занимает 12-е место в таблице Западной конференции, имея три победы и пять поражений.

Отметим, Михайлюк присоединился к "Юте Джаз" летом 2024-го. Его предыдущим клубом был "Бостон Селтикс", с которым Святослав в сезоне 2023/24 впервые в карьере стал чемпионом НБА.

Михайлюк стал вторым украинцем в истории, который выиграл титул чемпиона НБА. Ранее это удавалось только Станиславу Медведенко, который дважды становился чемпионом (2001, 2002) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

Ранее сообщалось, что украинского баскетболиста иыбрали на драфте НБА.