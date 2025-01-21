Михайлюк провел свой самый результативный матч в сезоне НБА: сколько очков набрал украинец (видео)

Украинский игрок "Юты Джаз" Святослав Михайлюк провел свой самый результативный матч в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

27-летний уроженец Черкасс набрал 19 очков в поединке с "Новым Орлеаном". Это был 15-й матч Михайлюка в нынешнем розыгрыше НБА.

Украинец попал 7/14 бросков с игры, 4/10 трехочковых и 1/1 из штрафных. За 26 минут на площадке он также сделал четыре подбора и 2 блокшота.

Лишь два баскетболиста в составе команды украинца набрали больше очков за него самого: Кейонте Джордж (23 очка) и Айзея Кольер (20).

Для Михайлюка это самый результативный матч в НБА с апреля 2024 года, когда он еще в составе "Бостон Селтикс" сумел набрать 26 очков за 37 минут поединка против "Вашингтон Уизардс".

Несмотря на все старания Святослава, матч завершился поражением "Юты Джаз" в овертайме – 119:123.

Обзор матча

Напомним, Михайлюк присоединился к "Юте Джаз" летом 2024-го. Его предыдущим клубом был "Бостон Селтикс", с которым Святослав в прошлом сезоне впервые в карьере стал чемпионом НБА.

Михайлюк стал лишь вторым украинцем в истории, выигравшим титул чемпиона НБА. Ранее это удавалось только Станиславу Медведенко, который дважды становился чемпионом (2001, 2002) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

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