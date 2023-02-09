Михайлюк сменил команду в НБА: где продолжит карьеру лидер сборной Украины

Звездный украинский баскетболистСвятослав Михайлюк сменил команду в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

25-летний украинец перебрался из "Нью-Йорк Никс" в "Портленд Трейл Блейзерс", сообщает ESPN.

Михайлюк стал частью обмена между клубами. В "Нью-Йорк" перешел Джо Харт. "Портленд" получил Михайлюка, Кэма Реддиша, Райана Арчидиаконо, а также защищенный выбор в первом раунде драфта-2023.

За свой предыдущий клуб Михайлюк выступал с сентября 2022 года. В регулярном чемпионате Святослав провел за команду 13 матчей, в которых в среднем проводил на площадке 3,1 минуты, набирал 1,6 очка и делал 0,5 подбора.

Для Михайлюка это уже третий обмен в НБА. "Портленд" станет шестым клубом в карьере украинца и пятым за пять неполных сезонов в НБА. Ранее он также играл за "Торонто Рэпторс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пистонс" и "Оклахома-Сити Тандер".

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