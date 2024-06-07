Михайлюк стал вторым украинцем в истории, который сыграл в финале НБА

Святослав набрал два очка за "Бостон Селтикс" в первом матче финальной серии плей-офф против "Даллас Маверикс".

Игрок "Бостон Селтикс" Святослав Михайлюк стал вторым украинцем в истории, который принял участие в финале НБА.

26-летний украинский баскетболист провел на площадке 2 минуты 40 секунд в заключительном отрезке первого матча финала плей-офф против "Даллас Маверикс". За отведенное ему время Святослав сумел набрать два очка.

Таким образом, Михайлюк стал первым украинцем за почти 20 лет, который сыграл в финале НБА. Ранее это удавалось только Станиславу Медведенко в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

Медведенко с "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал участие в трех финальных сериях НБА. Он дважды становился чемпионом (2001, 2002) и один раз (2004) останавливался в шаге от титула.

Первый матч финальной серии плей-офф НБА завершился домашней победой "Бостон Селтикс" над "Даллас Маверикс" со счетом 107:89.

Обзор матча

Второй поединок состоится в ночь на 10 июня также в Бостоне.

Напомним, действующим чемпионом НБА является "Денвер Наггетс", которые в прошлом году в финальной серии плей-офф победили "Майами Хит" (4:1).

Читайте также:

Легендарный баскетболист Медведенко продал свои чемпионские кольца НБА за 250 тысяч долларов на аукционе для поддержки Украины

Легендарный Леброн Джеймс побил "вечный" рекорд результативности НБА: видео исторического броска

Украинская легенда НБА продает свои чемпионские кольца ради детей, пострадавших от войны с РФ