Святослав Михайлюк / © Associated Press

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Игрок "Юты Джаз" Святослав Михайлюк установил рекорд результативности среди украинцев в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

29-летний уроженец Черкасс набрал 39 очков в матче регулярного чемпионата с "Даллас Маверикс", проведя на площадке 31 минуту.

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Святослав реализовал 12 из 23 бросков с игры, в том числе 10 из 15 трехочковых, а также все пять штрафных. Также он сделал 5 подборов и отдал 3 ассиста.

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Обзор матча

Для Михайлюка это новый личный рекорд результативности в НБА. Предыдущий составлял 28 очков против "Детройт Пистонс" в ноябре 2025 года.

Также это новый рекорд по набранным очкам среди всех украинских игроков в истории НБА. Святослав превзошел результат Алексея Леня, который в апреле 2019 года в составе "Атланты Хокс" набрал 33 очка в матче с "Милуоки Бакс".

Самые результативные матчи украинцев в НБА

1. Святослав Михайлюк — 39 очков (апрель 2023)

2. Алексей Лень — 33 очка (апрель 2019)

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3-4. Станислав Медведенко — 26 очков (январь 2004)

3-4. Виталий Потапенко — 26 очков (апрель 1999)

5. Алексей Печеров — 24 очка (декабрь 2009)

6. Вячеслав Кравцов — 14 очков (февраль 2013)

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7. Кирилл Фесенко — 12 очков (декабрь 2008)

8. Максим Шульга — 4 очка (март 2026)

Несмотря на яркий перформанс Михайлюка, его команда потерпела поражение от "Даллас Маверикс" со счетом 114:116.

Сейчас "Юта Джаз" занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции — 3 победы и 15 поражений на старте сезона.

"Даллас Маверикс" располагается на восьмой строчке в Западной конференции — 10 побед и 7 поражений с начала сезона.

Ранее сообщалось, что Михайлюк не попал в состав сборной Украины по баскетболу на ноябрьские матчи отбора чемпионата мира-2027. Клубы НБА не отпускают своих игроков на матчи национальных сборных, которые проходят во время сезона.

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