Миколенко и Зинченко помогли своим командам с разгромом выйти в 1/8 финала Кубка Англии

Миколенко и Зинченко помогли своим командам с разгромом выйти в 1/8 финала Кубка Англии

Виталий вышел в старте "ирисок", а Саша появился на замену у "горожан".

Украинские футболисты Виталий Миколенко и Александр Зинченко приняли участие в матчах 1/16 финала Кубка Англии, где их команды - "Эвертон" и "Манчестер Сити" соответственно - пробились в следующий раунд турнира.

Миколенко вышел в стартовом составе на игру против "Брентфорда", в которой "ириски" одержали уверенную победу - 4:1 . Виталий провел на поле 73 минуты, после чего был заменен.

Это был дебютный поединок Фрэнка Лэмпарда во главе мерсисайдского клуба. А для Миколенко - третий матч за "Эвертон", куда он зимой перешел из киевского "Динамо".

В свою очередь, Зинченко остался на скамье запасных в кубковой встрече с "Фулхэмом", но вышел на замену на 67-й минуте. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 4:1 .

Для Зинченко эта игра стала первой после травмы. До этого Саша последний раз выходил на поле еще 26 декабря. Только недавно он восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе английской команды.

Ранее сообщалось, что еще один украинец Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" прорваться в 1/8 финала Кубка Англии.

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