Миколенко избавился от конкурента: "Эвертон" за солидные деньги продал экс-игрока "Барселоны"

Миколенко избавился от конкурента: "Эвертон" за солидные деньги продал экс-игрока "Барселоны"

Люка Динь пополнил ряды команды Стивена Джеррарда.

Английский "Эвертон" продал левого защитника Люкю Диня в "Астон Виллу".

О подписании 28-летнего французского футболиста сообщил официальный сайт бирмингемского клуба.

По данным СМИ, на трансфере Диня "ириски" заработали около 25 миллионов фунтов (30 миллионов евро).

Для подопечных Стивена Джеррарда это уже не первый звездный трансфер этой зимой. Ранее "львы" подписали хавбека "Барселоны" Фелиппе Коутинью.

@LucasDigne will wear #️⃣2️⃣7️⃣ for Aston Villa! – Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022

Динь перебрался в мерсисайдский клуб из "Барселоны" в 2018 году. За каталонцев он выступал в течение двух лет, сыграв в 29 поединках.

После ссоры с главным тренером Рафаэлем Бенитесом француз лишился места в основном составе "ирисок" и был выставлен на продажу. В этом сезоне Люка сыграл в 15 матчах "мерсисайдцев" во всех турнирах, забил один гол.

Ранее "Эвертон" подписал на позицию левого защитника Виталия Миколенко из киевского "Динамо". 22-летний украинец уже дебютировал за новую команду в матче Кубка Англии, где помог "ирискам" пробиться в следующий раунд.

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