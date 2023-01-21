Миколенко не спас: "Эвертон" проиграл прямому конкуренту в борьбе за выживание в АПЛ

Команда Фрэнка Лэмпарда осталась на предпоследней строчке в турнирной таблице.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко уступил "Вест Хэму" в выездном поединке 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:0 .

Героем матча стал нападающий "молотобойцев" Джаррод Боуэн, оформивший дубль, отличившись на 34-й и 41-й минутах.

Миколенко вышел в стартовом составе мерсисайдского клуба, но был заменен в перерыве.

После этого матча подопечные Фрэнка Лэмпарда с 15 очками продолжают идти в зоне вылета на предпоследней – 19-й позиции. "Вест Хэм" набрал 18 баллов и поднялся на 15-е место.

В следующем туре "ириски" 4 февраля примут лидера чемпионата – "Арсенал" украинца Александра Зинченко. В свою очередь, "молотобойцы" в тот же день на выезде сыграют против "Ньюкасла".

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