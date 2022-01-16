Миколенко остался без тренера: "Эвертон" отправил в отставку Бенитеса

Миколенко остался без тренера: "Эвертон" отправил в отставку Бенитеса

"Ириски" решили попрощаться с опытным испанским специалистом.

Английский "Эвертон", куда зимой перешел защитник сборной Украины Виталий Миколенко, объявил об уходе главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Об этом мерсисайдский клуб сообщил на официальном сайте.

Бенитес возглавлял "Эвертон" с июня 2021 года. Причиной увольнения 61-летнего испанца стали неудовлетворительные результаты команды. "Ириски" идут лишь на 15-м месте в АПЛ, имея в своем активе 19 очков после 19 матчей.

Кто заменит Бенитеса на посту наставника "Эвертона", будет объявлено позже.

В последнем матче под руководством испанца "ириски" проиграли аутсайдеру лиги "Норвичу" - 1:2. В этом поединке Миколенко дебютировал в АПЛ.

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