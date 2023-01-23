Миколенко остался без тренера: "Эвертон" отправил в отставку Лэмпарда

"Эвертон" уволил Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера команды.

Об этом сообщает BBC.

Официально об отставке Лэмпарда и назначении нового наставника мерсисайдский клуб еще не объявил.

Пока "ириски" будут искать замену Фрэнку, с основной командой будут работать Лейтон Бэйнс и Пол Тейт – тренеры "Эвертона" U-18 и U-21.

Лампард возглавил "Эвертон" в начале 2021 года, подписав контракт до лета 2024-го. Под его руководством "ириски" провели 44 матча во всех турнирах, из которых выиграли только 12 поединков и потерпели 24 поражения.

По итогам прошлого сезона "мерсисайдцам" удалось сохранить место в АПЛ. "Эвертон" завершил чемпионат на 16-м месте, оторвавшись от зоны вылета лишь на 4 очка.

В этом сезоне "Эвертон" с 15 очками после 20 сыгранных матчей идет в зоне вылета на предпоследней – 19-й позиции. "Ириски" выиграли только три поединка – меньше всех команд АПЛ, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

За период работы Лэмпарда украинский защитник Виталий Миколенко закрепился в основном составе команды. За это время наш соотечественник сыграл в 35 матчах "ирисок" во всех турнирах.

Напомним, в последнем матче под руководством Лэмпарда "Эвертон" проиграл прямому конкуренту в борьбе за выживание — "Вест Хэму" со счетом 2:0.

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