Миколенко отличился первым результативным действием в сезоне за "Эвертон"

Виталий Миколенко / © Associated Press

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отличился ассистом в матче 1/32 финала Кубка английской лиги против "Престона".

На 25-й минуте поединка 27-летний украинец ворвался в чужую штрафную и отдал передачу под набегание французского форварда Тьерно Барри, который и открыл счет во встрече.

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Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе своей команды на этот матч и оставался на поле до финального свистка.

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Это его первое результативное действие в новой кампании. Это был второй матч украинца за "ирисок" в этом сезоне.

Поединок завершился разгромной победой мерсисайдского клуба — 4:0.

В следующем матче "Эвертон" 29 августа на выезде сыграет против "Борнмута" в рамках второго тура АПЛ. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

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