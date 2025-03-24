Миколенко поделился эмоциями после разгрома Украины от Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций

Виталий также рассказал, что травмировался во втором поединке с бельгийцами.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

В том числе 25-летний футболист, который на клубном уровне представляет английский "Эвертон", рассказал, что получил повреждение в игре с бельгийцами.

"Да, получил травму бедра. Деталей не знаю, приеду в клуб и сделаю скан, тогда будем знать.

Что касается игры – по горячим следам ничего не хочу говорить, чего-то резкого. У нас не получилось контратаковать, поэтому мы очень много оборонялись. На следующем сборе мы встретимся и разберем ошибки. Такие моменты тоже нужно проживать.

Доку – игрок топ-класса, ты можешь его сдерживать 90 минут, а он в последние три сделает результат. Это не новость, что он топового уровня. Бельгия нас не удивила. Перед матчем мы знали, что это топ-сборная. Да, мы выиграли 3:1 в первой игре. Но в этой игре при поддержке трибун они показывали свой уровень.

Была ли ощутима украинская поддержка на стадионе? Конечно. Я просто не смог подойти после игры поблагодарить, потому что не очень уверенно шел. Но большое спасибо за поддержку, за то, что наши фаны в любой точке мира поддерживают нас. Но есть некоторые кадры, которые немного негативно относятся к нам", – сказал Миколенко в комментарии корреспонденту Чемпиона.

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Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии (0:3) в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) проиграла борьбу за место в элитном дивизионе Лиги наций.

Команда Сергея Реброва проведет следующий розыгрыш Лиги наций во втором по престижности Дивизионе В. Сборная Бельгии осталась в Дивизионе А.

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Бельгии и невыход в элиту Лиги наций.

Также фиаско от Бельгии в решающем матче за элиту Лиги наций прокомментировал капитан сборной Украины Николай Матвиенко.

Напомним, Франция и Хорватия определили полуфиналиста Лиги наций и последнего соперника сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026.

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