Миколенко получил травму: "Эвертон" проиграл четвертый матч подряд на старте сезона АПЛ (видео)

"Ириски" вели с разницей в два мяча, но соперник совершил яркий камбэк.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в гостях уступил "Астон Вилле" в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 3:2 .

На 16-й минуте встречи мерсисайдский клуб вывел вперед Двайт Макнил. На 27-й минуте "ириски" удвоили свое преимущество – отличился Доминик Калверт-Льюин.

Отметим, что перед этим Миколенко на 25-й минуте получил травму и был заменен.

Однако довести матч до победы подопечные Шона Дайча не смогли. Хозяева оформили зрелищный камбэк, забив три мяча в ворота соперника.

Дубль оформил Олли Уоткинс, который наносил результативные удары на 36-й и 58-й минутах. А на 76-й минуте победу подопечным Унаи Эмери принес Джон Дуран.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

"Астон Вилла" с 9 очками поднялась на третье место в АПЛ. "Эвертон" потерпел четвертое поражение подряд на старте сезона чемпионата Англии и с нулем в графе зачетных баллов замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре АПЛ команда Миколенко 21 сентября на выезде сыграет против "Лестера", а подопечные Эмери в тот же день примут "Вулверхэмптон".

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