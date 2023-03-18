Миколенко помог "Эвертону" на последних минутах избежать поражения от "Челси" в АПЛ (видео)

Мудрик остался на скамейке для запасных.

"Челси" в домашнем матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сыграл вничью с "Эвертоном" – 2:2 .

Все самое интересное в этой встрече произошло во втором тайме. На 52-й минуте лондонцев вывел вперед Жоау Фелиш.

"Ириски" отыгрались на 69-й минуте благодаря голу Абдулайе Дукуре.

На 76-й минуте "пенсионеры" снова вырвались вперед – Кай Хаверц реализовал пенальти.

Однако удержать победу команда Грэма Поттера не сумела – за минуту до конца основного времени Эллис Симмс спас для мерсисайдского клуба ничью.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке для запасных. А вот украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на замену на 84-й минуте и принял участие в голевой атаке "ирисок".

Обзор матча

Челси (38 очков) занимает десятое место в АПЛ. "Эвертон" (26 баллов) идет на 15-й позиции.

В следующем туре лондонцы 1 апреля примут "Астон Виллу". Ириски двумя днями позже сыграют с "Тоттенхэмом".

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