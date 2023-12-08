Миколенко помог "Эвертону" разбить "Ньюкасл" и выбраться из зоны вылета АПЛ (видео)

Виталий вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко разгромил "Ньюкасл" в домашнем поединке 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе "Гудисон Парк" завершилась со счетом 3:0 .

Все три гола "ириски" забили в конце матча. На 79-й минуте счет в игре открыл Дуайт Макнил. Через семь минут подопечные Шона Дайча укрепили свое преимущество – отметился Абдулай Дукуре.

Окончательный счет в этом противостоянии на 90+6-й минуте установил португальский нападающий Бето, забив третий мяч в ворота "сорок".

Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле весь матч. Для Виталия этот поединок стал 14-м за мерсисайдский клуб во всех турнирах в этом сезоне. На счету украинца два гола.

Обзор матча "Эвертон" – "Ньюкасл"

После этой победы "Эвертон" (10 баллов) покинул зону вылета, поднявшись на 17-е место в АПЛ. В то же время, стоит отметить, что "ириски" могли быть значительно выше, но 17 ноября клуб лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. "Ньюкасл" (26 пунктов) остался на седьмой позиции.

В следующем туре команда Миколенко 10 декабря примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. В тот же день "Ньюкасл" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".

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