Миколенко помог "Эвертону" разбить "Ньюкасл" и выбраться из зоны вылета АПЛ (видео)

Виталий вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко разгромил "Ньюкасл" в домашнем поединке 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе "Гудисон Парк" завершилась со счетом 3:0.
Все три гола "ириски" забили в конце матча. На 79-й минуте счет в игре открыл Дуайт Макнил. Через семь минут подопечные Шона Дайча укрепили свое преимущество – отметился Абдулай Дукуре.
Окончательный счет в этом противостоянии на 90+6-й минуте установил португальский нападающий Бето, забив третий мяч в ворота "сорок".
Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле весь матч. Для Виталия этот поединок стал 14-м за мерсисайдский клуб во всех турнирах в этом сезоне. На счету украинца два гола.
Обзор матча "Эвертон" – "Ньюкасл"
После этой победы "Эвертон" (10 баллов) покинул зону вылета, поднявшись на 17-е место в АПЛ. В то же время, стоит отметить, что "ириски" могли быть значительно выше, но 17 ноября клуб лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. "Ньюкасл" (26 пунктов) остался на седьмой позиции.
В следующем туре команда Миколенко 10 декабря примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. В тот же день "Ньюкасл" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".
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