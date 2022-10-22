Миколенко помог "Эвертону" разгромить соперника в АПЛ, "Манчестер Сити" выиграл благодаря дублю Холанда (видео)

Украинец провел на поле полный матч против "Кристал Пэласа".

В субботу, 22 октября, состоялся ряд матчей 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко дома разбил "Кристал Пэлас" - 3:0 .

На 11-й минуте "ирисок" вывел вперед Доминик Калвер-Льюин, а во втором тайме преимущество хозяев закрепили Энтони Гордон и Дуайт Макнил.

Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. В моменте со вторым голом украинец мощно выстрелил с линии штрафной - вратарь "орлов" отбил перед собой, а Гордон оказался первым на добивании.

"Эвертон" с 13 очками поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. "Кристал Пэлас" с 13 баллами занимает 12-е место.

В следующем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграют с "Фулхэмом", а "орлы" будут принимать "Саутгемптон". Оба матча состоятся 29 октября.

В параллельном поединке "Манчестер Сити" на своем поле разобрался с "Брайтоном" - 3:1 .

Героем встречи стал звездный бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд. Норвежец оформил дубль, отличившись на 22-й и 43-й минутах. В первом случае ему ассистировал голкипер команды Эдерсон, а во втором форвард реализовал пенальти.

На старте второго тайма Леандро Троссард сократил отставание "Брайтона", вернув в матч интригу. Но на 75-й минуте Кевин Де Брюйне окончательно снял вопрос о победителе поединка.

"Манчестер Сити" с 26 очками закрепился на втором месте и вплотную подобрался к "Арсеналу", который с 27 баллами лидирует в АПЛ. "Брайтон" с 15 пунктами занимает восьмую строчку.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы 29 октября на выезде сыграет с "Лестером", а подопечные Роберто Де Дзерби в тот же день будут принимать "Челси".

Читайте также:

Сенсация в АПЛ: "Ливерпуль" проиграл худшей команде сезона (видео)

Бундеслига: "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд победили, соперник "Шахтера" в ЛЧ совершил суперкамбэк

Поплатился за скандальный поступок: Роналду выгнали из первой команды "Манчестер Юнайтед"