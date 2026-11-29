Виталий Миколенко в матче против "Ливерпуля" / © Associated Press

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"Эвертон" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27. Мерсисайдское дерби на стадионе "Хилл Дикинсон" в Ливерпуле завершилось со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 5-й минуте встречи — отличился Доминик Собослай. На 25-й минуте "ириски" отыгрались благодаря автоголу Джереми Фримпонга.

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь поединок. На 78-й минуте украинец получил желтую карточку.

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После этого матча "Ливерпуль" (22 очка) занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. "Эвертон" (17 баллов) находится на восьмом месте.

В следующем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" примет "Сандерленд", а "Эвертон" в гостях сыграет против "Астон Виллы". Оба матча состоятся 2 декабря.

Ранее сообщалось, что украинский форвард оформил дубль в матче чемпионата Нидерландов.

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