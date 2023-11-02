Миколенко помог "Эвертону" выйти в 1/4 финала Кубка лиги, "Борнмут" с Забарным проиграл "Ливерпулю" (видео)

Оба украинца провели на поле полные матчи.
В поединках 1/8 финала Кубка английской лиги "Эвертон" украинца Виталия Миколенко на своем поле разгромил "Бернли" (3:0), а "Борнмут" другого нашего соотечественника Ильи Забарного дома уступил "Ливерпулю" (1:2).
"Ириски" вышли вперед на 13-й минуте – голом отличился Джеймс Тарковски. Во втором тайме подопечные Шона Дайча забили еще дважды – точные удары наносили Амаду Онана и Эшли Янг.
Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
В другом поединке "Ливерпуль" повел в счете на 31-й минуте усилиями Коди Гакпо. На 64-й минуте "вишням" удалось отыграться – точный удар нанес Джастин Клюйверт.
Однако команда Юргена Клоппа все же смогла вырвать победу. Решающий мяч на 70-й минуте забил Дарвин Нуньес.
Забарный вышел в стартовом составе и сыграл полный матч.
Обзор матча
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