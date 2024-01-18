Миколенко помог "Эвертону" завоевать путевку в 1/16 финала Кубка Англии (видео)

Виталий Миколенко присоединился к "сухой" победе "ирисок" над "Кристал Пэлас".

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко одолел "Кристал Пэлас" в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" завершился со счетом 1:0 .

Поскольку первая встреча между "орлами" и "ирисками" не определила победителя (0:0), они сыграли повторно, но уже на поле мерсисайдского клуба.

Единственный мяч в этом противостоянии был забит в конце первого тайма. На 42-й минуте Андре Гомеш отметился прямым ударом со штрафного, которого "ирискам" хватило для выхода в следующую стадию турнира.

Миколенко появился в стартовом составе "Эвертона" и сыграл полный матч.

Обзор матча "Эвертон" – "Кристал Пэлас"

В 1/16 финала Кубка Англии команда Шона Дайча сыграет против "Лутона". Этот поединок состоится в субботу, 27 января.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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