Миколенко поставил подножку Зинченко в борьбе за титул: "Эвертон" с новым тренером обыграл "Арсенал"

"Эвертон" на собственном поле одолел "Арсенал" в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "мерсисайдцы" забили во втором тайме. На 60-й минуте Джеймс Тарковски на дальней штанге ударом головой замкнул подачу с углового от Дуайта Макнила.

Украинские защитники Виталий Миколенко и Александр Зинченко вышли в стартовых составах "ирисок" и "канониров" соответственно. Оба пробыли на поле до финального свистка.

На 63-й минуте Миколенко заработал желтую карточку, сфолив против Букайо Сака. На 90+6-й минуте Зинченко также заработал "горчичник" за стычку с форвардом команды соперника Нилом Мопе.

Отметим, что для "Эвертона" это был первый матч под руководством Шона Дайча, возглавившего мерсисайдский клуб после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

Несмотря на поражение, Арсенал с 50 очками остался лидером АПЛ. Команда Микеля Артеты на пять баллов опережает ближайшего преследователя – "Манчестер Сити". "Эвертон" (18 пунктов) поднялся на 17-ю строчку, покинув зону вылета.

В следующем туре "пушкари" 11 февраля примут "Брентфорд". Миколенко и Ко 13 февраля на "Энфилде" ждет мерсисайдское дерби с "Ливерпулем".

Читайте также:

Заменили в перерыве: Мудрик провел первый матч за "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (видео)

Роналду забил дебютный гол в чемпионате Саудовской Аравии и спас "Аль-Наср" от поражения (видео)

Со звезды "Манчестер Юнайтед" сняли обвинения в изнасиловании и избиении своей девушки: что известно