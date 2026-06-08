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Миколенко продлил контракт с "Эвертоном" — условия нового соглашения
Виталий Миколенко продолжит выступать за мерсисайдцев.
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко продлил контракт с "Эвертоном" .
Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.
Новое соглашение 27-летнего украинца с мерсисайдцами рассчитано до конца июня 2029 года. Предыдущее истекало в июне текущего года.
"Для меня самое важное — чувствовать уверенность и комфорт в среде, и здесь я это имею, поэтому я очень счастлив", — прокомментировал Миколенко продление контракта с "ирисками".
Миколенко присоединился к "Эвертону" в январе 2022 года, перейдя из киевского "Динамо" за 23,5 млн евро.
С тех пор Виталий провел 158 матчей за мерсисайдский клуб, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
В сезоне-2025/26 "ириски" финишировали на 13-м месте в АПЛ, набрав 49 очков после 38 туров.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально нашел себе новый клуб.