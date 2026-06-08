Миколенко продлил контракт с "Эвертоном" — условия нового соглашения

Виталий Миколенко / © Associated Press

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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко продлил контракт с "Эвертоном" .

Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Новое соглашение 27-летнего украинца с мерсисайдцами рассчитано до конца июня 2029 года. Предыдущее истекало в июне текущего года.

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"Для меня самое важное — чувствовать уверенность и комфорт в среде, и здесь я это имею, поэтому я очень счастлив", — прокомментировал Миколенко продление контракта с "ирисками".

Миколенко присоединился к "Эвертону" в январе 2022 года, перейдя из киевского "Динамо" за 23,5 млн евро.

С тех пор Виталий провел 158 матчей за мерсисайдский клуб, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

В сезоне-2025/26 "ириски" финишировали на 13-м месте в АПЛ, набрав 49 очков после 38 туров.

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Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально нашел себе новый клуб.

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