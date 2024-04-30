Миколенко прокомментировал свою травму, из-за которой рискует пропустить Евро-2024

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко высказался о своей травме, полученной в перенесенном матче 29-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

24-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram, что не нуждается в операции и надеется сыграть на Евро-2024.

"Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу. Мне не нужна операция, и теперь моя цель – восстановиться как можно скорее. Надеюсь, увидимся на Евро", – написал Миколенко.

Также Виталий обратился к фанатам "Эвертона", поблагодарив их за поддержку и подтвердив, что из-за травмы в этом сезоне больше не сыграет.

"Вы были невероятны в этом сезоне, особенно в дерби. Поэтому я поднялся после травмы и играл, сколько мог. До встречи в следующем сезоне", – написал Миколенко.

В игре с "Ливерпулем" украинец неудачно приземлился на ногу после верховой борьбы с нападающим "красных" Дарвином Нуньесом, в результате чего травмировал голеностоп. Получив помощь врачей, Миколенко доиграл первый тайм, но в перерыве был заменен.

Отметим, что Миколенко провел 28 матчей в этом сезоне АПЛ, забил два гола.

За три тура до конца "Эвертон" (36 очков) занимает 15-е место в АПЛ. "Ириски" уже гарантировали себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, оторвавшись от зоны вылета на 11 баллов.

К слову, в этом сезоне "Эвертон" был наказан снятием восьми зачетных пунктов в турнирной таблице АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

Финальный турнир Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на чемпионате Европы 2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

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