Миколенко пропустил первую тренировку с новым наставником "Эвертона"

Фанаты предполагают, что украинец подхватил COVID-19.

Во вторник, 18 января, временный главный тренер "Эвертона" Данкан Фергюсон провел первую тренировку с "ирисками".

По информации LiverpoolWorld, украинский защитник Виталий Миколенко отсутствовал на занятии. О причинах отсутствия украинца пока не сообщается, но болельщики предположили, что наш легионер инфицирован COVID-19.

Mykolenko ha the Covid I heard — ORIGINAL Everton Views (@EvertonViews) January 19, 2022

Кроме Миколенко, на тренировке не было также Аллана, Фабиана Делфа и Тома Дэвиса, который восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Ранее Миколенко отыграл 90 минут против "Норвича" (1:2) в АПЛ и 120 – с "Халлом" (3:2) в Кубке Англии.

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