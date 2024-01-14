Миколенко с разбитой головой помог "Эвертону" взять очко против одного из лидеров АПЛ (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграл вничью с "Астон Виллой" в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Гудисон Парк" завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи гости больше владели мячом – 69% на 31%, однако их преимущество по количеству ударов не было столь значительным – 16 против 10 (в створ ворот – 5 против 2). А по ожидаемым голам (xG) "ириски" даже превзошли бирмингемцев – 1,28 против 1,02.

Однако голов в этом противостоянии болельщики так и не увидели. На 18-й минуте мяч побывал в воротах мерсисайдского клуба, но гол Алекса Морено был отменен из-за офсайда.

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и отыграл полный матч. В начале второго тайма 24-летний украинец в борьбе за верховой мяч столкнулся головами со своим одноклубником Джеймсом Тарковски и вингером "львов" Леоном Бейли.

Именно Виталий сильнее всего пострадал в этом эпизоде – украинцу в кровь разбили голову, из-за чего он был вынужден покинуть поле. Однако вскоре Миколенко вернулся на поле с повязкой на голове и продолжил матч.

Добавим, что в конце игры Миколенко самоотверженно прыгнул под удар соперника и спас свою команду от гола.

Обзор матча "Эвертон" – "Астон Вилла"

После этого матча "Эвертон" (17 баллов) занимает 17-е место в АПЛ рядом с зоной вылета. Отметим, что в ноябре прошлого года команду Шона Дайча лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. "Астон Вилла" (43 пункта) идет на третьей позиции.

В следующем туре Миколенко и Ко 30 января на выезде сыграют против "Фулхэма". В тот же день подопечные Унаи Эмери примут "Ньюкасл".

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