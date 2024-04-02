Миколенко спас от пропущенного гола: "Эвертон" вырвал ничью в матче с "Ньюкаслом" (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" закончился со счетом 1:1 .

"Сороки" вышли вперед на 15-й минуте – отличился Александер Исак.

Мог шведский нападающий хозяев и оформить дубль после прострела во вратарскую, но Миколенко помешал ему это сделать и выбил мяч головой из пустых ворот.

В конце встречи "ириски" отыгрались. На 88-й минуте пенальти реализовал Доминик Калверт-Льюин.

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и отыграл полный матч.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Ньюкасл" (44 очка) занимает восьмое место в АПЛ. "Эвертон" (26 баллов) находится на 16-й позиции. Отметим, что с мерсисайдского клуба сняли шесть очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Эдди Хау 6 апреля на выезде сыграют с "Фулхэмом", а команда Шона Дайча в тот же день примет "Бернли".

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