Миколенко стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди украинцев

Виталий Миколенко / © Associated Press

Реклама

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал рекордсменом по количеству проведенных матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ) среди украинских футболистов.

В понедельник, 2 ноября, Миколенко принял участие в выездном поединке 9-го тура АПЛ против "Ньюкасла". Наш соотечественник вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле весь матч.

Реклама

Встреча завершилась победой команды украинца со счетом 1:0. Единственный гол на 49-й минуте противостояния забил Тьерно Барри.

Реклама

Матч против "Ньюкасла" стал для 27-летнего Миколенко 151-м в АПЛ. Он единолично возглавил рейтинг среди украинцев по количеству сыгранных поединков в элитном дивизионе чемпионата Англии, опередив бывшего футболиста "Манчестер Сити" и "Арсенала" Александра Зинченко.

Больше всего матчей в АПЛ среди украинских футболистов

1. Виталий Миколенко ("Эвертон") — 151 матч

2. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал", "Ноттингем Форест") — 150

3. Егор Ярмолюк ("Брентфорд") — 102

Реклама

4. Олег Лужный ("Арсенал", "Вулверхэмптон") — 81

5. Илья Забарный ("Борнмут") — 78

6. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") — 66

7. Сергей Ребров ("Тоттенхэм") — 59

Реклама

8. Михаил Мудрик ("Челси", "Тоттенхэм") — 54

9. Андрей Шевченко ("Челси") — 48

10. Андрей Воронин ("Ливерпуль") — 27

Миколенко присоединился к "Эвертону" в январе 2022 года, перейдя из киевского "Динамо" за 23,5 млн евро.

С того времени Виталий провел за мерсисайдцев 169 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, летом Миколенко продлил контракт с "Эвертоном". Новое соглашение украинца рассчитано до конца июня 2029 года.

Новости партнеров

Новости партнеров