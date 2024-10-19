Миколенко вернулся после травмы и помог "Эвертону" победить новичка АПЛ

Виталий провел на поле весь поединок.
"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко одержал гостевую победу над "Ипсвичем" в матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Портмэн Роуд" в городе Ипсвич завершился со счетом 0:2.
Оба гола "ириски" забили еще в первом тайме. На 17-й минуте счет во встрече открыл Илиман Ндиае, после чего на 40-й минуте отличился Майкл Кин.
Миколенко вышел в стартовом составе мерсисайдского клуба и провел на поле весь поединок, который стал для него первым после травмы.
Для "Эвертона" эта победа стала лишь второй в этом розыгрыше АПЛ. Команда Шона Дайча с 8 очками занимает 16-ю позицию турнирной таблицы.
"Ипсвич" с 4 пунктами находится на 17-й строчке – новичок АПЛ никак не может одержать первую победу в сезоне.
В следующем туре АПЛ команда Миколенко 26 октября примет "Фулхэм", а "Ипсвич" в тот же день отправится в гости к "Брентфорду" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.
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