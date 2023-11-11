Миколенко забил гол за "Эвертон" во втором матче подряд и установил рекорд сезона АПЛ (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко обыграл "Кристал Пэлас" в выездном поединке 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:3 .

24-летний украинец уже на первой минуте матча вывел свою команду вперед. Миколенко подключился к атаке "ирисок" и с линии вратарской головой замкнул навес Джека Гаррисона.

Для Виталия этот гол стал вторым в текущем сезоне АПЛ. В прошлом туре Миколенко отличился забитым мячом в воротах "Брайтона".

Более того, своим голом в ворота "Кристал Пэлас" украинский футболист установил рекорд сезона АПЛ. Миколенко нанес результативный удар на 54-й секунде матча и тем самым стал автором самого быстрого гола в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

It's a day for early goals!



Heading in after just 54 seconds, Everton's Vitaliy Mykolenko has scored the fastest goal of the season so far!#CRYEVE pic.twitter.com/F9JCcjoctT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 11, 2023

Однако легко мерсисайдцам победа не далась. Уже на пятой минуте встречи Эберечи Эзе сравнял счет, реализовав пенальти.

На старте второго тайма "Эвертон" снова вышел вперед благодаря голу Абдулайе Дукуре на 49-й минуте. Хозяева сумели ответить на 73-й минуте, когда Одсон Эдуар сделал счет равным.

И все же, подопечные Шона Дайча смогли вырвать победу. На 86-й минуте решающий гол в этом матче забил Идрисса Гуйе.

Миколенко отыграл полный поединок и был одним из лучших в составе обеих команд. На последних секундах противостояния украинец также получил желтую карточку.

После этой победы "Эвертон" (14 очков) поднялся на 14-е место в АПЛ. "Кристал Пэлас" (15 баллов) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре чемпионата Англии команда Миколенко 26 ноября примет "Манчестер Юнайтед". Днем ранее "орлы" на выезде встретятся с дебютантом элитного дивизиона "Лутоном".

Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Эвертон"

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