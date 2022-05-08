Миколенко забил яркий дебютный гол в Англии (видео)

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко забил гол в гостевом матче 36-го тура АПЛ с "Лестером".
22-летний украинец открыл счет на 6-й минуте дальним ударом.
Это первое результативное действие футболиста в 13 матчах за английский клуб.
WHAT A GOAL!!! Mykooo pic.twitter.com/XzoOHURP3F— OriginalEFC (@OriginalEFC) May 8, 2022
Украинец перебрался в "Эвертон" в январе этого года. В последний раз Миколенко забивал в мае 2021 еще в составе "Динамо" в ворота ковалевского "Колоса".
Напомним, что паралимпийская сборная Украины по футболу пробилась в 1/4 финала планетарного первенства. В своем третьем матче на турнире "сине-желтые" не оставили шансов команде Аргентины.
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