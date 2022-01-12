Милан – Дженоа: где смотреть и какие ставки букмекеров на принципиальный матч Шевченко в Кубке Италии

Эта игра может стать судьбоносной для украинского наставника.
В четверг, 13 января, "Дженоа" украинца Андрея Шевченко проведет выездной поединок 1/8 финала Кубка Италии против "Милана".
Эта дуэль станет для наставника "грифонов" принципиальной, ведь Шевченко именно в "Милане" провел наиболее успешную часть своей игровой карьеры. В составе "россонери" Андрей выиграл "Скудетто", Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча".
Кроме принципиальности, эта игра будет иметь для украинца еще и решающее значение для дальнейшей работы в генуэзской команде. Все дело в том, что после ряда неудовлетворительных результатов в Серии А, руководство "Дженоа" задумалось об увольнении Шевченко из тренерского мостика.
В настоящее время Шевченко с момента своего назначения в "Дженоа" (в ноябре 2021 года, прим.) одержал с ними только одну победу. Произошло это в рамках 1/16 финала Кубка Италии против "Салернитаны" (1:0). Этот результат, собственно, и позволил "грифонам" сойтись с "Миланом" в следующем раунде турнира.
Где смотреть матч Милан — Дженоа
На территории Украины этот поединок Шевченко покажет Футбол 1, являющийся официальным транслятором матчей Кубка Италии. Начало – в 21:55 по киевскому времени.
Прогнозы букмекеров на матч Милан - Дженоа
Абсолютным фаворитом встречи у букмекеров есть команда Стефано Пиоли. На победу "россонери" можно поставить с коэффициентом 1,31. Ничья – 5,45. Триумф подопечных Шевченко – 9,90.
- До этого "Дженоа" в рамках 1/32 финала одолела "Перуджу" (3:2);
- В этом сезоне "Милан" и "Дженоа" уже встречались, было это в рамках Серии А. Тогда "грифонами" уже руководил Шевченко, а сама игра завершилась разгромной победой "россонери" со счетом 3:0;
- "Дженоа" сейчас имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19 позиции, в турнирной таблице Серии А. "Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола.