"Милан" и "Ньюкасл" не определили сильнейшего в матче-открытии группового этапа Лиги чемпионов

Итальянский "Милан" и английский "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" закончился со счетом 0:0 .

"Россонери" владели инициативой на протяжении встречи и превзошли соперника по ударам (25 против 6, в створ – 8:1), однако забить ни одной из команд так и не удалось.

Стоит отметить, что для "Ньюкасла" это был первый матч групповой стадии самого престижного евротурнира с сезона-2002/03. "Сороки" также участвовали в Лиге чемпионов в кампании 2003/04, но тогда не сумели преодолеть квалификацию.

В другом матче стартового тура группы F ПСЖ сыграет с дортмундской "Боруссией". Эта встреча начнется сегодня, 19 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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