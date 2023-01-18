Милан – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Италии

В среду, 18 января, состоится поединок за Суперкубок Италии между действующим чемпионом страны "Миланом" и обладателем национального кубка "Интером".

Принципиальное миланское дерби примет Международный стадион имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Именно здесь недавно определился обладатель Суперкубка Испании-2023 в противостоянии между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Матч за Суперкубок Италии между "Миланом" и "Интером" начнется в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Милан – Интер.

На территории Украины поединок за Суперкубок Италии в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Милан – Интер

В поединке за Суперкубок Италии букмекеры отдают незначительное предпочтение "нерадзурри". На победу "Интера" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,68. Ничья – 3,45. Вероятность успеха "Милана" после двух таймов игры оценивается коэффициентом 2,94.

Итоговый триумф "Интера" в Суперкубке Италии оценивается коэффициентом 1,88. Успех "Милана" – 2,03.

Напомним, действующим победителем Суперкубка Италии является "Интер". В прошлом году "черно-синие" завоевали трофей в драматичной битве против "Ювентуса".

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