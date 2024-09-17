Милан – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 17 сентября, итальянский "Милан" примет английский "Ливерпуль" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Все соперники "Ливерпуля" : "Реал" Мадрид, "РБ Лейпциг", "Байер", "Милан", "Лилль", ПСВ, "Болонья", "Жирона".

Все соперники "Милана" : "Ливерпуль", "Реал" Мадрид, "Брюгге", "Байер", "Црвена Звезда", "Динамо" Загреб, "Жирона", "Слован" Братислава.

Где смотреть матч Милан – Ливерпуль

В Украине поединок "Милан" – "Ливерпуль" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Милан – Ливерпуль

Букмекеры в грядущем поединке выше оценивают шансы клуба АПЛ. На победу подопечных Арне Слота можно поставить с коэффициентом 1,99. Ничья – 3,85. Выигрыш "россонери" – 3,75.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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