"Милан" на последних минутах спасся от поражения против худшей команды Серии А (видео)

Филиппо Индзаги чуть не одержал сенсационную победу над своим бывшим клубом.

"Милан" сыграл вничью с "Салернитаной" в выездном матче 17-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Ареки" в Салерно завершился со счетом 2:2 .

Первыми в этой встрече забили "россонери" – на 17-й минуте счет открыл Фикайо Томори, отправив мяч в сетку после розыгрыша стандарта.

Перед перерывом хозяева отыгрались – на 42-й минуте Федерико Фасио замкнул подачу с угловым ударом головой.

Во втором тайме "морские коньки" шокировали "Милан" вторым забитым мячом – на 63-й минуте Антонио Кандрева застал голкипера "красно-черных" Майка Меньяна дальним выстрелом в ближний угол.

Так что главный тренер "Салернитаны" Филиппо Индзаги был очень близок к сенсационной победе над своим бывшим клубом, но на 90-й минуте "Милан" спасся от поражения – Лука Йович с близкого расстояния расстрелял ворота аутсайдера чемпионата после скидки от Оливье Жиру.

Обзор матча "Салернитана" – "Милан"

После этого матч "Милан" (33 очка) остался на третьем месте в Серии А. "Салернитана" (9 баллов) идет на последней 20-й позиции.

В следующем туре "Милан" 30 декабря примет "Сассуоло", а "Салернитана" в тот же день приедет в гости к "Вероне".

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