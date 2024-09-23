"Милан" на последних минутах вырвал победу над "Интером" в напряженном матче Серии А (видео)

"Милан" обыграл "Интер" в центральном матче 5-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:2 .

"Россонери" вышли вперед уже в начале встречи – Кристиан Пулишич забил после сольного прохода на 10-й минуте.

В середине первого тайма "неррадзури" отыгрались усилиями Федерико Димарко. Так что на перерыв команды отправились при паритете в счете.

Второй тайм "Милан" провел гораздо лучше соперника и в итоге сумел вырвать победу. На 89-й минуте Маттео Габбия ударом головой замкнул подачу Тиджани Рейндерса со штрафного.

Обзор матча "Интер" – "Милан"

Одержав вторую победу в текущем розыгрыше Серии А, "россонери" с 8 очками поднялись на седьмую позицию. "Неррадзури" также имеют в своем активе 8 баллов и находятся на шестом месте.

В следующем туре чемпионата Италии подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки 27 сентября примут "Лечче", а команда Симоне Индзаги днем позже на выезде встретится с "Удинезе".

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