Милан – Наполи: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Триумфатор итальянской дуэли в полуфинале будет играть против победителя пары "Бенфика" – "Интер".

В среду, 12 апреля, итальянские "Милан" и "Наполи" проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Команды сыграют на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между "россонери" и "партенопейцами" запланирован на вторник, 18 апреля, в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона".

Победитель пары "Милан" – "Наполи" в полуфинале ЛЧ встретится с триумфатором дуэли между лиссабонской "Бенфикой" и миланским "Интером".

Где смотреть матч Милан – Наполи

На территории Украины первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Наполи" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Милан – Наполи

Незначительным фаворитом первого поединка между итальянскими клубами является "Наполи". На победу команды Лучано Спаллетти можно поставить с коэффициентом 2,65. Ничья – 3,25. Выигрыш "Милана" – 2,91.

В двухматчевой дуэли выше также оцениваются шансы неаполитанцев. На проход "партенопейцев" в полуфинал турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,53. Выход подопечных Стефано Пиоли в следующий раунд – 2,70.

Перед игрой против неаполитанцев "Милан" в рамках Серии А дома не сумел обыграть "Эмполи" (0:0). В настоящее время "россонери" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

"Наполи" в своем последнем матче на выезде одолел "Лечче" (1:2) в Серии А. Команда Спаллетти лидирует в национальном первенстве с 16-очковым преимуществом над ближайшим преследователем.

Напомним, последний раз "Милан" и "Наполи" встречались совсем недавно. 2 апреля "россонери" нанесли сокрушительное поражение неаполитанцам (0:4) в выездном поединке 28-го тура Серии А.

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