"Милан" не забил два пенальти и драматично упустил победу в матче 22-го тура Серии А (видео)

"Россонери" в чрезвычайно напряженном поединке не сумели обыграть "Болонью".

"Милан" сыграл вничью с "Болоньей" в матче 22-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 2:2 .

Первыми в этой встрече забили гости – Джошуа Зиркзе вывел "Болонью" вперед на 29-й минуте.

На 41-й минуте главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта получил красную карточку за пределами поля. "Россонери" могли сравнять счет, но на 42-й минуте Оливье Жиру не реализовал пенальти.

Впрочем, до перерыва "Милан" отыгрался – на 45-й минуте голом отличился Рубен Лофтус-Чик.

Во втором тайме подопечные Стефано Пиоли снова заработали право пробить пенальти, но Тео Эрнандес на 74-й минуте не забил с 11-метровой отметки.

На 83-й минуте Лофтус-Чик оформил дубль, но расточительство моментов все равно стоило "россонери" победы. В компенсированное время уже "Болонья" получила шанс реализовать пенальти, чем успешно воспользовалась – Риккардо Орсолини забил на 90+2-й минуте и вырвал для своей команды ничью.

Обзор матча "Милан" – "Болонья"

После этого матча "Милан" (46 очков) остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Болонья" (33 балла) занимает седьмую позицию.

В следующем туре "Милан" 3 февраля на выезде сыграет против "Фрозиноне". В тот же день "Болонья" примет "Сассуоло".

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