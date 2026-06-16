ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

"Милан" объявил о назначении нового главного тренера

Португальский специалист Рубен Аморим возглавил "россонери".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Рубен Аморим

Рубен Аморим / © Associated Press

Итальянский "Милан" объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Детали контракта 41-летнего португальского специалиста с "россонери" не разглашаются.

Предыдущим клубом Аморима был английский "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в январе этого года.

На посту наставника "россонери" Аморим заменил итальянца Массимилиано Аллегри.

Прошлый сезон "Милан" завершил на 5-м месте в турнирной таблице Серии А и в следующей кампании будет играть в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером.

Также мы рассказывали, что Ливерпуль объявил о назначении нового главного тренера.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie