"Милан" объявил о назначении нового главного тренера

Рубен Аморим / © Associated Press

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Итальянский "Милан" объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Детали контракта 41-летнего португальского специалиста с "россонери" не разглашаются.

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Предыдущим клубом Аморима был английский "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в январе этого года.

На посту наставника "россонери" Аморим заменил итальянца Массимилиано Аллегри.

Прошлый сезон "Милан" завершил на 5-м месте в турнирной таблице Серии А и в следующей кампании будет играть в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером.

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Также мы рассказывали, что Ливерпуль объявил о назначении нового главного тренера.

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