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"Милан" объявил о назначении нового главного тренера
Португальский специалист Рубен Аморим возглавил "россонери".
Итальянский "Милан" объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера команды.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Детали контракта 41-летнего португальского специалиста с "россонери" не разглашаются.
Предыдущим клубом Аморима был английский "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в январе этого года.
На посту наставника "россонери" Аморим заменил итальянца Массимилиано Аллегри.
Прошлый сезон "Милан" завершил на 5-м месте в турнирной таблице Серии А и в следующей кампании будет играть в Лиге Европы.
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