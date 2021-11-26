"Милан" объявил о продлении контракта с тренером, вернувшим команду в Лигу чемпионов

"Милан" объявил о продлении контракта с тренером, вернувшим команду в Лигу чемпионов

Пиоли будет работать в клубе в ближайшие несколько лет.

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли продлил контракт с клубом.

Об этом сообщается на официальном сайте "Россонера".

Стороны подписали объявление до лета 2023 г. с возможностью продления до 2024 года.

Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года.

По итогам прошлого сезона специалист вывел команду в Лигу чемпионов спустя длительное время.

В этом сезоне "Милан" располагается на втором месте в чемпионате Италии, набрав 32 очка.

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