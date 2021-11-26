Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Милан" объявил о продлении контракта с тренером, вернувшим команду в Лигу чемпионов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Милан" объявил о продлении контракта с тренером, вернувшим команду в Лигу чемпионов

Associated Press

Пиоли будет работать в клубе в ближайшие несколько лет.

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли продлил контракт с клубом.

Об этом сообщается на официальном сайте "Россонера".

Стороны подписали объявление до лета 2023 г. с возможностью продления до 2024 года.

  • Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года.
  • По итогам прошлого сезона специалист вывел команду в Лигу чемпионов спустя длительное время.
  • В этом сезоне "Милан" располагается на втором месте в чемпионате Италии, набрав 32 очка.

Читайте также:

Камбэк не удался: "Милан" установил исторический антирекорд в Лиге чемпионов

Побил рекорд века: Ибрагимович установил уникальное достижение в Чемпионате Италии (видео)

Следующая публикация