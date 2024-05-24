"Милан" объявил об увольнении главного тренера – на его место "сватают" экс-коуча "Шахтера"

Итальянский "Милан" объявил об увольнении Стефано Пиоли с поста главного тренера.

Клуб и 58-летний специалист договорились о расторжении контракта по взаимному согласию, сообщает официальный сайт "Россонери".

Пиоли возглавлял "Милан" с октября 2019 года. В сезоне-2021/22 он выиграл с клубом чемпионат Италии, а в кампании-2022/23 "россонери" дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Текущий сезон "Милан" уже точно завершит на втором месте в турнирной таблице Серии А. В заключительном туре "красно-черные" 25 мая примут "Салернитану".

По информации Calciomercato, следующим наставником "россонери" должен стать экс-тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. В настоящее время 51-летний португалец возглавляет французский "Лилль", его контракт истекает после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" на фоне скандала уволил главного тренера после победы в Кубке Италии.

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