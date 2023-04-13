"Милан" одолел "Наполи" и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов (видео)

"Милан" минимально обыграл "Наполи" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" закончился со счетом 1:0 .

Единственный гол команда Стефано Пиоли забила в конце первого тайма. На 40-й минуте Исмаэль Беннасер точным ударом завершил контратаку своей команды. В роли ассистента выступил Рафаэл Леау.

Отметим, что во второй половине поединка подопечные Лучано Спаллетти остались в меньшинстве – вторую желтую карточку на 74-й минуте получил Андре Замбо Ангисса.

Однако воспользоваться численным большинством миланцы не смогли. "Партенопейцы" не позволили хозяевам выиграть с большим счетом, а соответственно сохранили неплохие шансы на первый в истории неаполитанского клуба выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча

Ответный матч между "россонери" и "партенопейцами" состоится во вторник, 18 апреля, в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона".

Напомним, победитель пары "Милан" – "Наполи" в полуфинале ЛЧ встретится с триумфатором дуэли между лиссабонской "Бенфикой" и миланским "Интером".

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