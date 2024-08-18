"Милан" под руководством экс-тренера "Шахтера" с трудом избежал поражения на старте Серии А (видео)

"Россонери" уступали "Торино" со счетом 0:2, но вырвали ничью в конце игры.

"Милан" сыграл в результативную ничью с "Торино" в домашнем матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" завершился со счетом 2:2 .

Гости вышли вперед на 30-й минуте встречи – автоголом отличился Малик Тшау.

В середине второго тайма "быки" удвоили свое преимущество в счете – на 68-й минуте забил Дуван Сапата.

Однако в конце матча "россонери" совершили камбэк. Сначала на 89-й минуте отставание сократил новичок клуба Альваро Мората, а на 90+5-й минуте Ноа Окафор вырвал для "Милана" ничью.

Обзор матча "Милан" – "Торино"

Отметим, что это был дебютный официальный поединок во главе "Милана" для экс-тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки, который в начале лета заменил на посту Стефано Пиоли.

В следующем туре Серии А "красно-черные" 24 августа на выезде сыграют с "Пармой", а "Торино" днем позже примет "Аталанту".

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