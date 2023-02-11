"Милан" прервал семиматчевую безвыигрышную серию и поднялся в зону Лиги чемпионов (видео)

"Милан" на своем поле обыграл "Торино" в стартовом поединке 22-го тура итальянской Серии А – 1:0.

Единственный гол в этом матче команда Стефано Пиоли забила во втором тайме. На 62-й минуте французский нападающий Оливье Жиру замкнул подачу своего соотечественника Тео Эрнандеса.

Обзор матча

Таким образом, "Милан" прервал семиматчевую серию без побед во всех турнирах. В Серии А "россонери" не могли выиграть больше месяца – с 4 января, когда в гостях одолели "Салернитану" (1:2).

"Милан" (41 очко) поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, позволяющее играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. "Торино" (30 баллов) занимает седьмую строчку.

В следующем туре "россонери" 18 февраля на выезде встретятся с "Монцой", 20 февраля "быки" примут "Кремонезе".

Напомним, на следующей неделе стартует стадия плей-офф Лиги чемпионов. "Милан" 14 февраля дома проведет первый матч 1/8 финала против английского "Тоттенхэма".

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