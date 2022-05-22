"Милан" разгромно победил в последнем матче Серии А и впервые с 2011 года завоевал чемпионство

"Милан" разгромно победил в последнем матче Серии А и впервые с 2011 года завоевал чемпионство

В воскресенье, 22 мая, в рамках 38-го тура итальянской Серии А "Милан" отправился в гости в "Сассуоло".

Поединок на Мапеи Стедиум завершился уверенной победой "россонери" — 0:3 .

Команда Стефано Пиоли забила все три гола в первом тайме. Счет открыл на 17 минуте Оливье Жиру. В середине тайма Жира отличился дублем, а закрепил преимущество через 4 минуты Франк Кессье. Автором трех голевых передач стал Рафаэл Леау.

Во втором тайме забил Златан Ибрагимович, но его мяч не был засчитан из-за офсайда.

Таким образом, "Милан" выиграл Серию А. Такой успех подчинился команде впервые с сезона-2010/11.

В итоговой таблице Серии А "россонери" на два очка опередили "Интер". "Нерадзурри" в параллельном матче победили Сампдорию (3:0).

Напомним, что ассист Александра Зинченко помог "Манчестер Сити" стать чемпионом Англии.

Читайте также:

Трогательное мгновение: Зинченко окутал чемпионский кубок АПЛ украинским флагом и заплакал (видео)

Отправились в Чемпионшип: стали известны команды, вылетевшие из АПЛ

Игрок "Динамо" дебютным голом завершил выступление в составе чемпиона Польши (видео)