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"Милан" разгромной победой вышел в плей-офф Лиги чемпионов, "Челси" отомстил "Динамо" Загреб за поражение

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"Милан" разгромной победой вышел в плей-офф Лиги чемпионов, "Челси" отомстил "Динамо" Загреб за поражение

Фото: Associated Press

В среду, 2 ноября, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Милан" принимал "Зальцбург", а "Динамо" Загреб на выезде встречался с "Челси".

"Милан" уничтожил "Зальцбург" в домашнем матче 6-го тура Лиги чемпионов сезона 2022/23. Поединок завершился со счетом 4:0.

Счет матча открыл на 14-й минуте Оливье Жиру. После перерыва "россонери" довели счет до разгромного голами Рады Крунича и дублем Жира. Окончательный счет встречи установил Жуниор Мессиас в компенсированное время.

В другом матче группы Е "Челси" на своем поле обыграл загребское "Динамо" — 2:1.

На 7-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Бруно Петковича, однако еще до конца первого тайма Рахим Стерлинг сравнял счет, а Денис Закария подарил лондонцам победу.

  • После шести туров лидирует в группе "Челси" (13 баллов). "Милан" имеет десять очков и завершил групповой этап на втором месте. Зальцбург набрал шесть баллов и остался на третьем месте. "Динамо" Загреб с четырьмя очками замыкает квартет.
  • Таким образом, "Челси" и "Милан" пробились в плей-офф ЛЧ. "Зальцбург" вылетает в 1/16 Лиги Европы, а "Динамо" Загреб завершает свой путь в еврокубках.

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