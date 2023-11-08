"Милан" с эффектным голом бисиклетой оформил камбэк и одолел ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)

"Милан" обыграл ПСЖ в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" завершился со счетом 2:1 .

Парижане вышли вперед на 9-й минуте встречи – Милан Шкриньяр на дальней штанге переправил мяч в ворота после подачи с углового.

Однако "россонери" смогли совершить камбэк. На 12-й минуте поединка счет сравнял Рафаэл Леау, забив красивым ударом бисиклетой после того, как Джанлуиджи Доннарумма отразил выстрел от Оливье Жиру.

А победный мяч команда Стефано Пиоли забила в начале второго тайма. На 50-й минуте Жиру после навеса Тео Эрнандеса с левого фланга выиграл второй этаж и ударом головой расстрелял ворота Доннарруммы.

Обзор матча

Таким образом, итальянский клуб взял реванш у чемпиона Франции за разгромное поражение (0:3) в 3-м туре Лиги чемпионов.

В другом поединке 4-го тура группы F дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла "Ньюкасл" (2:0).

По итогам четырех туров лидером этого квартета является "Боруссия" Дортмунд (7 очков). Второе место занимает ПСЖ (6 баллов). На третьей позиции – "Милан" (5 пунктов). "Ньюкасл" (4) – последний.

В 5-м туре Лиги чемпионов, 28 ноября, "Милан" примет дортмундскую "Боруссию", а ПСЖ дома сыграет против "Ньюкасла".

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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